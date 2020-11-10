11 ноября в Донецке будет солнечно, +6 градусов. Фото: Евгения КАРПАЧЕВА

В Донецке и Донецкой Народной Республике 11 ноября будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их еще можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

По прогнозам синоптиков, 12 ноября в Донецке и ДНР будет переменная облачность, столбик термометра будет опускаться до минус 2 градусов.

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