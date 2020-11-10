Алексей Никоноров: Украинские боевики могут оставить Донбасс без воды

Украинские боевики могут оставить Донбасс без воды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

400 тысяч жителей Донбасса могут остаться без водоснабжения из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции ВСУ. Об этом сегодня заявил представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров.

- Мы наблюдаем резкое обострение ситуации в районе Авдеевской промзоны. За двое суток, 5 и 6 ноября, со стороны вооруженных формирований Украины выпущено больше боеприпасов, чем за предыдущий месяц. Особую обеспокоенность вызывают обстрелы в районе ДФС. Работники станции напуганы, и если так будет продолжаться дальше, то велика вероятность, что станция может быть остановлена, вследствие чего 400 тысяч человек и котельные по обе стороны от линии соприкосновения останутся без водоснабжения, - отметил представитель ДНР.

Украинские боевики стреляли по автобусу, везшему сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватую 5 ноября. На следующий день - по району самой станции; персонал вынужден был перейти в укрытие.

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