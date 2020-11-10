Ольга Кобцева: ЛНР своевременно создала инфраструктуру для открытия КПП у Счастья и Золотого

Республика своевременно создала инфраструктуру для открытия КПП у Счастья и Золотого. Фото: ЛИЦ

Луганская Народная Республика выполнила свои обязательства и своевременно подготовила инфраструктуру, необходимую для открытия контрольных пунктов пропуска через линию соприкосновения у Счастья и Золотого. Об этом сегодня заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

- Со своей стороны ЛНР свои обязательства выполнила. На строительство инфраструктуры на пунктах пропуска было взято четыре месяца. Восьмого ноября мы закончили и сейчас это можем видеть, - сказала она.

Представитель ЛНР констатировала, что одновременное открытие новых КПП 10 ноября не состоялось, так как Киев не выполнил обязательства в рамках согласованной дорожной карты.

- К сожалению, КПП у Счастья пустой и не работает по причине провокационных действий со стороны Украины, - добавила Кобцева.

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