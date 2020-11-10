11 ноября в Донецком краеведческом музее откроется выставка «Ясиноватая – железнодорожное сердце Донбасса»

В Донецком краеведческом музее откроется выставка «Ясиноватая – железнодорожное сердце Донбасса». Фото: Донецкий краеведческий музей

В среду, 11 ноября в рамках культурно-выставочного проекта «Фестиваль музеев» в Донецком республиканском краеведческом музее состоится открытие выставки «Ясиноватая – железнодорожное сердце Донбасса» из фондов Ясиноватского музея. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

- Экспонаты выставки раскроют значение города Ясиноватая как важнейшего железнодорожного узла. Посетители смогут ознакомиться с музейными предметами, отражающими развитие железной дороги от 1930-х годов и до событий современности, - рассказали в Минкульте.

На выставке будут представлены фотоматериалы, книги, картины, повествующие о развитии железной дороги и города, а также образцы формы машинистов, награды, личные документы и инструменты железнодорожников. Особого внимания заслуживает раздел, посвященный трудным годам Великой Отечественной войны и периоду восстановления города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ярким дополнением выставки станут сувениры на железнодорожную тему.

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