«Самоотдача и принципиальность – ваши отличительные черты»: Глава ДНР поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции

Глава ДНР поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников органов внутренних дел Республики с их профессиональным праздником и поблагодарил за безукоризненное выполнение долга.

- Дорогие сотрудники и ветераны органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. На ваших плечах лежит огромная ответственность за соблюдение законности и правопорядка в нашем государстве. Ваша профессия является одной из самых опасных, но в то же время и одной из самых благородных. Ведь именно вы призваны бороться с преступностью и бандитизмом, защищать жизни, здоровье и покой наших граждан, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что правоохранители ДНР с честью справляются с поставленными задачами.

- Благодаря вашей нелегкой и ответственной работе, ежедневному труду, безукоризненному выполнению долга безопасность жителей Донецкой Народной Республики обеспечена на самом высоком уровне. Готовность прийти на помощь в любой ситуации, самоотдача и принципиальность – отличительные черты сотрудников органов внутренних дел ДНР. Вы на деле доказываете свою преданность народу и государству, являя собой образец настоящих защитников порядка. Спасибо за вашу службу на благо Республики, - поздравил Глава ДНР.

Пушилин пожелал сотрудникам полиции счастья, добра, благополучия и дальнейших успехов.

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