Транспортные компании ДНР с июня 2019 года совершили 3300 спецрейсов в Ростовскую область за российскими паспортами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 3300 автобусных рейсов из ДНР в Ростовскую область выполнили республиканские перевозчики для получения жителями российских паспортов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

- Специалисты Министерства транспорта с целью выезда граждан Республики для приобретения гражданства и паспортов России с 14 июня 2019 года и по настоящее время организовали 3294 спецрейса в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении.

Каждый день на спецрейсах от 10 до 13 автобусов. Выдача российских паспортов производится с июня 2019 года в Ростовской области. Сейчас там работают четыре пункта: в селах Куйбышево и Покровское, Родионово-Несветайской слободе и поселке Матвеев Курган. Число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 170 тысяч человек.

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