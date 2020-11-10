Украинские боевики ведут огонь из пулеметов по Коминтерново

Украинские боевики вели огонь из пулеметов по Коминтерново Фото: Пресс-центр штаба «ООС»
10 ноября вечером украинские боевики открыли огонь по Коминтерново, что на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженные формирования Украины по направлению: Водяное - Коминтерново, - говорится в сообщении.
Украинские боевики применяли крупнокалиберные пулеметы.
Ранее сегодня Вооруженные формирования Украины стреляли из стрелкового оружия в направлении Коминтерново со стороны села Бердянское.
Напомним, что в Донбассе с 27 июля действует усиленное перемирие. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.
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