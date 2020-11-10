В ЛНР убийцу приговорили к 18 годам лишения свободы

Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Алчевска, совершившего особо тяжкие преступления, к 18 годам лишения свободы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил кражу и умышленное убийство с разбойным нападением.

- Приговором Верховного Суда Луганской Народной Республики от 10 октября 2020 года подсудимый признан виновным во всех эпизодах преступной деятельности и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества, - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина отбывает наказание. На заседании суда он признал вину только в эпизоде совершения им кражи, пояснив при этом, что убийство, сопряженное с разбоем, не совершал и себя оговорил. Однако эта версия была опровергнута совокупностью собранных по делу доказательств.

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