«Пенсинеры стали мишенями»: Что стоит за открытием КПВВ на Донбассе

Незалежная устроила очередную провокацию. ФОТО: ГПУ

Во вторник командование Операции объединенных сил решило занять информационной войной, используя в качестве мишени, прежде всего, пенсионеров. Именно так эксперты называют одностороннее открытие КПВВ на Донбассе. Власти ЛНР и ДНР были поставлены перед фактом. Но в Украине их позицию почти не слышно.

С Республиками Донбасса никто ничего не согласовал. Все, кто пройдут, украинскую границу, просто упрутся в закрытые ворота на границе ДНР и ЛНР.

- На границе с Украиной согласно Указу Главы ДНР № 57 от 14 марта 2020 года работает только пункт пропуска КПВВ «Еленовка», - заявили в Межведомственном оперативном штабе ДНР. . Поведения официального Киева там назвали провокацией, которая ухудшится эпидемическую ситуацию с коронавирусом.

Эксперты видят в происшедшем политическую подоплеку.

- Это попытка показать, что в республиках не заботятся о простых жителях – говорит политолог Дмитрий Кузьменко - – Люди пройдут украинскую границу и застрянут на «нейтралке». Вот и готова картинка для украинского телевидения. Даже если к вечеру границу откроют, это ничего не изменит. А если какой-то пенсионер, возвращающийся из Украины проверить квартиру или за днровской пенсией, еще и простудится на пронизывающем ветру на нейтральной полосе – пиара хватит надолго.

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