В ДНР коронавирусом за сутки заразились 198 человек

В ДНР коронавирусом за суткизаразились 198 человек. Фото: архив «КП»

Коронавирус в ДНР за минувшие сутки выявили у 198 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За отчетный период выписаны 68 человек, 17 умерли, - говорится в сообщении.

С учетом последних данных, в Республике подтверждено 7993 случая новой коронавирусной инфекции: перенесли болезнь 3762 человека, скончались - 704, остальные продолжают лечение в стационарах и амбулаторно.

На Украине суточный прирост больных COVID-19 составляет 10 842 человека. С начала пандемии там заразились вирусом 479 197 человек, летальных случаев - 8756.

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