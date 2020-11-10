От коронавируса в ЛНР за сутки умерли три человека

От коронавируса в ЛНР за сутки умели три человека

От коронавируса в ЛНР умерли три человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Медики за сутки зарегистрировали в Республике три летальных случая от COVID-19, - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 112 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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