Донецкий драмтеатр возобновит показ спектаклей 13 ноября. Фото: Муздрама

Донецкий музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна возобновляет показы спектаклей.

- На протяжении месяца Донецкий музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна работал без зрителей, активно используя медиа и интернет-ресурсы, в частности, возобновив онлайн-демонстрации постановок «Золотого фонда», представляя новые выпуски «Читаем с актерами», «Вопрос-ответ», «Мудрые притчи» и другие, - сообщили в драмтеатре.

Первой 13 ноября на Большой сцене зрители увидят неКомедию «Страсти по Торчалову», показ которой был запланирован 16 октября, затем 14 ноября - «Он, она, окно, покойник» (перенос с 17 октября) и в воскресенье - спектакль «Человек, который платит», показ которого планировался 24 октября. О датах других переносов сообщат дополнительно.

Также, уже сейчас драмтеатра можно приобрести билеты на эти и другие спектакли ноябрьского репертуара. В ближайшее время будут показаны и долгожданные премьеры, работа над которыми продолжается.

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