На Украине рассказали, какие услуги окажут жителям республик Донбасса на пунктах пропуска

Отделение «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье» не в состоянии ежедневно обслуживать несколько тысяч пенсионеров. Фото: ЛугОГА

В подконтрольной Киеву Луганской области 10 ноября собираются открыть два контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) в Золотом и Счастье. На них создаются сервисные центры, где жителям республик будут предоставлять административные и финансовые услуги.

По информации министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий», первый центр заработает на КПВВ «Счастье». В нем люди получат следующие услуги:

- назначение и получение пенсий и соцвыплат, субсидий;

- оформление пенсионных удостоверений;

- верификация, перевыпуск платежных карт;

- оформление справок, документов и паспортов, в том числе загранпаспортов;

- бесплатная юридическая помощь;

- медицинскую помощь.

В центре предусмотрены отделение банка, комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к интернету.

На самом деле эта структура не в состоянии выдержать ежедневный натиск нескольких тысяч посетителей. Тем более, что отделение «Ощадбанка» будет работать в будние дни до 15:30, а в субботу-воскресенье - до 13:00. Обещают круглосуточную работу банкоматов. Но кто ж их обеспечит наличностью в нужном количестве.

Впрочем, пока на новых КПВВ не ожидается наплыва луганчан. В ЛНР отказались открывать пропуск людей 10 ноября из-за несогласованных действий Киева.

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