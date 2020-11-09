«Диагноз COVID-19»: Медики из 54-й бригады ВСУ придумали, как бойцам откосить от службы на передовой в Донбассе

Многие украинские танкисты не горят желанием служить на передовой в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Медики из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ предлагают купить положительный тест на COVID-19 военнослужащим, чтобы те смогли досрочно покинуть зону боевых действий.

- Многие военнослужащие бригады задумываются о досрочном убытии из зоны ООС по медицинским показаниям. На фоне общей истерии из-за коронавируса медики соединения предлагают за 10 тысяч гривен (27 тысяч рублей) поставить диагноз COVID-19 и после прохождения якобы лечения уехать в пункт постоянной дислокации для реабилитации после осложнений, вызванных коронавирусом, – рассказали о нехитрой схеме в Народной милиции ДНР, ссылаясь на разведданные.

Относительно небольшая по военным меркам стоимость «услуги» медиков объясняется тем, что 54-я бригада дислоцируется в Артемовске (переименован в Бахмут) подконтрольной Киеву Донецкой области. А за «заслуги» в братоубийственной войне соединение получило в 2020 году имя Ивана Мазепы.

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