В ЛНР рассказали, как волонтеры вывозят из зоны ООС на Украину оружие

За хорошую цену украинские военные и танк продадут. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские волонтеры под предлогом доставки гуманитарной помощи вывозят из зоны проведения операции объединенных сил (ООС) оружие и боеприпасы.

- Воспользовавшись катастрофической ситуацией с распространением коронавируса, в зону ООС нахлынули волонтеры из различных областей Украины. Под предлогом доставки гуманитарной помощи и раздачи средств личной гигиены для украинских военных реализуется схема по вывозу оружия и боеприпасов из зоны конфликта, – рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он сообщил, что 7 ноября в зоне ответственности 80-й бригады в районе города Счастье сотрудники военной комендатуры раскрыли схему сбыта оружия и боеприпасов местному населению и волонтерам. Только за последнюю неделю из 80-й бригады волонтерами вывезено более 15 единиц АК-74 и более 10 тысяч боеприпасов.

Часто вывезенное из Донбасса оружие потом оказывается в руках украинских радикалов. Или криминалитета. А впрочем, между первыми и вторыми разница небольшая.

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