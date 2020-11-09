Девушки из ДНР победили в международном конкурсе красоты в Москве

Девушки представляли Республику на международном конкурсе красоты. Фото: архив общественной организации «Молодая Республика»

В Москве завершился конкурс красоты «Miss European Beautу - 2020», в котором участвовали девушки из ДНР. Они соревновались в двух номинациях «Красавица Европы» и «Мировая русская красавица». В результате им удалось забрать оба титула и победы в номинациях. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— В фестивале приняли участие и получили свои заслуженные награды: Амина Синицкая - «Гран-при Юная Мисс Европа - 2020»; Дарья Заднепрянная - «Красавица Европы» (1 место); Ванесса Фролова - «Гран-при Юная Мировая Красавица» и титул «Лучшая модель», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом конкурсе девушки познакомились с бедросом Киркоровым, актерами Тимуром Ефременковым и Владиславом Деминым, эпатажными участниками проекта «Дом-2» Рустамом Солнцевым, Мариной Африкантовой и Араем Чобаняном, а также музыкантом Романом Жуковым.

Напомним, что 4 ноября девушки выехали из Донецка в Москву для участия в конкурсе красоты «Miss European Beautу - 2020». Это престижный международный конкурс. Он пользуется своей популярностью еще со времен СССР. Попасть на него девушки могли только после победы в местном конкурсе красоты «Краса Донбасса – 2020».

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