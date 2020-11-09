Диагностика станет доступнее: В ДНР закупили на сотни миллионов рублей медицинское оборудовании для больниц

В ДНР вложены сотни миллионов рублей в обновление медицинского оборудования Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Около четырехсот единиц медицинского и технического оборудования, включая современные рентгеновские комплексы и кардиографы, закуплено в 2020 году для больниц по программе развития ДНР. Об этом сегодня сообщил и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко.

- По программе капитальных вложений в этом году была запланирована закупка оборудования на сумму 196 миллионов рублей, – отметил руководитель ведомства.

Сейчас закуплены современные рентгеновские комплексы, мониторы, кардиографы, аппараты для лечения онкобольных, физиотерапевтическая аппаратура и другое оборудование, всего около 400 позиций. Сюда же входит техническое оборудование для жизнеобеспечения медучреждений.

Министр отметил важность для жителей проведенной модернизации.

- Дополнительные рентгенкабинеты, спиральная компьютерная томография дадут возможность людям получать более качественную помощь, а диагностика станет доступнее, — сказал Оприщенко.

В частности, больница в Тельманово и железнодорожная больница Ясиноватой получат современные рентгенаппараты, позволяющие одновременно обследовать до трех пациентов.

Оприщенко отметил, что в Республике подобных по масштабу вложений в здравоохранение еще не было – на развитие медицины было направлено 600 миллионов рублей. Программа по обновлению медоборудования практически реализована, ожидаются заключительные поступления.

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