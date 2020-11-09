В ДНР назвали провокацией против здоровья жителей открытие Украиной всех пунктов пропуска в Донбассе

В ДНР продолжат пропускать жителей только через КПВВ «Еленовка» - по спискам и два раза в неделю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР не будут возобновлять работу всех контрольных пунктов взъезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения с Украиной. Пропуск граждан продолжится только через КПВВ «Еленовка» в режиме гуманитарного коридора. Об этом сегодня заявили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавирусной инфекции.

Такая реакция последовала на распоряжение командующего операцией объединенных сил (ООС) об открытии с 8 часов 10 ноября в Донецкой области пунктов пропуска «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской – «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое». Генерал Владимир Кравченко разрешил жителям и транспорту пересекать КПВВ с условием, что люди будут в масках, пройдут температурный скрининг и будут соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки. А еще уйдут на обязательную самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома».

В Межведомственном штабе ДНР считают, что киевские власти продолжают провокации, пренебрегая жизнями и здоровьем жителей. Так, 9 ноября, на Украине вступило в силу новое распределение регионов страны по зонам карантина. В опасную зону попали и города Донецкой области: Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район. Только за 6 ноября выявлено 416 инфицированных в Донецкой области.

- Подобная несогласованность действий украинских властей уже приводила к трагическим последствиям, когда в июне 2020 года несколько сотен людей сутками находились в серой зоне под палящим солнцем, – напомнили в штабе.

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