ЛНР не будет открывать со своей стороны пункты пропуска у Счастья и Золотого

Со стороны ЛНР подготовлена вся инфраструктура для работы новых КПВВ. Фото: ЛИЦ

10 ноября не будет одновременного открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения между Украиной и ЛНР. Об этом сегодня заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

- Украина сменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с дорожной картой, закрепленной в ходе Минского процесса. В дорожной карте однозначно говорится, что автомобильный пункт пропуска – это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска завтра с утра не состоится, – сказала Кобцева.

Также украинская сторона не согласовала с ЛНР график работы пунктов пропуска.

Очевидно, что ситуация с КПВВ станет предметом обсуждения гуманитарной подгруппы Контактной группы, которое намечено на 10 ноября.

Напомним, что завтра украинские власти собираются торжественно открыть новые пункты пропуска «Золотое» и «Счастье». Со стороны ЛНР также подготовлена вся инфраструктура для работы новых КПВВ.

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