Житель Горловки хранил дома пластит, тротил и гранаты

У жителей ДНР постоянно изымают оружие и боеприпасы, найденные в местах боев. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции изъяли у жителя Горловки целый арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- У жителя Горловки стражи порядка изъяли три гранаты, три запала, один выстрел от автоматической пушки БМП-2, один выстрел ВОГ, пластит, тротил и 60 патронов калибра 5,45 мм, – говорится в сообщении.

Теперь мужчина может получить срок до четырех лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Именно такую ответственность предусматривает статья 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Отметим, что страсть к собиранию оружия и боеприпасов в местах боев далеко не единична среди жителей ДНР. Буквально на днях у жителя Енакиево нашли арсенал, который он хранил в хозпостройке возле собственного дома. В числе изъятого — патроны к автомату Калашникова, снаряды для зенитной установки, крупнокалиберные патроны к пулемету, а также боеприпасы для автоматической пушки БМП.

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