Денис Пушилин вручил сотрудникам МВД ключи от 58 служебных автомобилей

Сотрудники МВД получили 58 машин, оснащенных устройствами для проведения оперативных мероприятий. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 9 ноября, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил представителей МВД Республики с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Руководитель государства вручил сотрудникам полиции ключи от 58 служебных автомобилей. Торжественная церемония прошла у подножия мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс!». Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- От вашей работы зависит самое главное – покой и безопасность жителей нашей страны. А люди ждут от вас помощи и защиты в самых сложных жизненных ситуациях. Многие из вас, рискуя жизнью и здоровьем, защищают интересы Отечества на передовой. Ваша служба действительно очень важна для общества, – сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что для руководства Республики повышение материально-технической оснащенности МВД остается одним из приоритетных направлений. Поэтому сегодня шесть подразделений пополнили свой автопарк современными новыми автомобилями. Всего было передано 58 машин, оснащенных необходимыми устройствами для проведения оперативных мероприятий.

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