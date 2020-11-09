Кравчук хочет сначала «зачистить» республики Донбасса, а потом провести амнистию

После разоружения защитников Донбасса украинская армия с полицией устроят «зачистку». Фото: НПУ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что закон об амнистии участников войны в Донбассе будет принят Верховной радой после выборов и формирования местных органов власти на неподконтрольных территориях.

- Когда будет создана местная власть на неподконтрольной территории, будет и принят закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна, — утверждает Кравчук.

В законе якобы будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах. Причем для определения тех, кто подпадает под амнистию, будут созданы специальные комиссии с участием местных властей Донбасса.

Только может статься, что к этому времени и амнистировать будет некого. В подготовленном украинской стороной «Плане совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы уже в начале 2021 года должна пройти полная демилитаризации ДНР и ЛНР.

- Все вооруженные формирования, вооружение – все должно быть выведено с этой территории. Вооруженные формирования должны быть распущены, – сказал Кравчук.

На территорию республик зайдет украинская армия с полицией, которые и устроят «зачистку». Потом - 31 марта - Киев намерен провести местные выборы. И лишь после формирования проукраинских органов власти начнется амнистия для тех, кто выживет после «зачистки» или не уедет из Донбасса.

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