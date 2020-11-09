В Донбассе боец из 59-й бригады ВСУ погиб при установке противопехотной мины

Украинские военные в нарушение договоренностей продолжают устанавливать противопехотные мины ПМН-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения при детонации противопехотной мины во время ее установки в районе поселка Луганское.

- В зоне ответственности 9-го мотопехотного батальона 59-й бригады ВСУ зафиксирован взрыв минно-взрывного устройства. Причиной стало нарушение бойцами правил безопасности при обращении с противопехотной миной ПМН-2. В результате взрыва один киевский силовик погиб, еще один получил тяжелые ранения, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он подчеркнул, что о факте подрыва оперативно соощили представителям украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), чтобы снять обвинения Народной милиции в совершении провокации в отношении ВСУ.

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