Еще один шаг на пути к признанию: в чем суть изменений, внесенных в Указ о признании документов ДНР и ЛНР

Свой выбор дончане сделали еще в 2014 году Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

5 ноября внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 18.02.17 г. №74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Из названия и текста Указа исключена формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим».

В чем же суть этих изменений? «Комсомолка» попросила пояснить депутата Народного Совета ДНР Анастасию Селиванову.

- Данный Указ гарантирует признание документов ЛДНР, выданных не только гражданам Украины и лицам без гражданства, но также иностранным гражданам и россиянам. Не будем забывать, что более 350 тысяч граждан Республик получили российское гражданство. Пришло время изменений, которые позволят также признавать действительными документы граждан России, выданных на территории ДНР и ЛНР, - пояснила Анастасия Селиванова. - Это еще один шаг на пути к признанию.

Речь идет о документах, удостоверяющих личность (паспорт ДНР и ЛНР); документах об образовании и (или) о квалификации; а также это свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти; свидетельства о регистрации транспортных средств; регистрационные знаки транспортных средств.

По сути это расширение перечня лиц, у которых признаются в РФ документы, выданные на территории ЛДНР, независимо от гражданства.

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