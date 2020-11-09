Коронавирус в ДНР: За все время COVID-19 выявили у 7795 жителей Республики

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за период пандемии заболели 7795 жителей, а 687 – умерли. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Также в ведомстве проинформировали, что 8 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.

- Всего на 9 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 7795. На лечении сейчас находятся 3414 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 3694. Количество умерших – 687, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Кроме этого, за сутки выявлено 76 случаев пневмоний, 37 человек госпитализированы. Всего на лечении 2287 пациентов с пневмониями, из них 496 на кислородной поддержке (+24 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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