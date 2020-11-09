Под Донецком на один день открыли гуманитарный коридор на линии соприкосновения между ДНР и Украиной

КПВВ «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам для очень ограниченного пропуска людей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 9 ноября, возобновился пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Пункт будет работать с 9.00 до 18.00 (по московскому времени). Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему пропуск людей осуществляется два раза в неделю.

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