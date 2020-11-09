Зеленский хочет через два месяца взять под полный контроль всю границу с Россией

В Донбассе украинские пограничники продемонстрировали Зеленскому, как будут проводить зачистку на «деоккупированной» территории. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлой недели побывал на подконтрольной Киеву Луганщине, где помимо других дел повстречался с пограничниками. Гарант заявил о том, что Украина готовится возобновить контроль над участком границы с Россией в Донбассе в полном объеме.

- Это предпосылка для развертывания положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что «деоккупация» Донбасса состоялась полностью, - сказал Зеленский.

Он призвал Госпогранслужбу готовиться к этому дню. По замыслу киевских стратегов, выход на границу с Россией произойдет уже скоро. Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полной демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

- Первое, что мы предлагаем сделать, – провести полную демилитаризацию. Все вооруженные формирования, вооружение – все должно быть выведено с этой территории. Вооруженные формирования должны быть распущены, – сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Фактически это означает, что защитники ДНР и ЛНР должны без единого выстрела капитулировать, а уж потом Киев будет решать вопросы амнистии, выборов. Складывается ощущение, что киевским чиновникам, готовившим «План», надо сначала пройти обследование у психиатров и наркологов.

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