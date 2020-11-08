Погода в Донецке на день: 9 ноября будет пасмурно и возможен небольшой дождь

За последние 130 лет 9 ноября максимальная температура воздуха составляла 16 градусов тепла, а минимальная – минус 10 градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 9 ноября весь день будет пасмурная. Тяжелые тучи опустятся на столицу ДНР с самого утра и продержатся на небе до самого вечера без прояснения. Также возможны осадки. Правда дождь пройдет ночью. В течение дня его не будет.

С 21.00 8 ноября до 21.00 9 ноября температура воздуха будет не сильно колебаться. От 7 градусов тепла ночью до 10 градусов днем. Ветер северный и северо-западный. Скорость воздушных потоков будет составлять 2 – 7 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 9 ноября отмечается день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. В это время уже начинает по ночам замерзать вода. В старину даже верили, что если у зайца шерсть стала светлее, то зима уже близко.

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