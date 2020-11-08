Стало известно число погибших боевиков ВСУ в подрыве грузовика с боеприпасами под Авдеевкой

Один боевик погиб, еще двое получили ранения и доставлены в госпиталь. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Армия Киева потеряла трех своих боевиков из-за подрыва грузовика «Урала» с боеприпасами. Инцидент произошел в районе Авдеевки, на подконтрольной ВСУ территории Донецкой области. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Мы продолжаем фиксировать одиночные взрывы в результате детонации снарядов в районе населенного пункта Авдеевка, где произошел подрыв «Урала» 54-й бригады в ходе погрузки боеприпасов. По нашим данным, один боевик бригады погиб и двое получили ранения и доставлены в госпиталь Красноармейска. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Как сообщила разведка оборонного ведомства Республики, уже ведется расследование по данному поводу. Прибыла комиссия украинской оперативно-тактической группировки «Восток», а также военная служба правопорядка. До завершения всех процедур пропуск машин с боеприпасами на борту пока запрещен.

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