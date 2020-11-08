Предприятия ДНР наладили собственное производство запчастей для восстановления лифтов

В производстве запчастей задействованы предприятия металлургии и машиностроения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять предприятий ДНР наладили собственное производство оборудования и запчастей для восстановления лифтов. Об этом стало известно во время совещания Главы ДНР Дениса Пушилина с министрами, главами городов и районов Республики.

— В 2020 году освоено производство 69 из 176 наименований. До 1 декабря будут отремонтированы 202 лифта. В изготовлении комплектующих изделий и оборудования задействованы пять предприятий Республики – «Силур», «Донпромкабель», «Спецточмашремонт», ФЛП «Добарин», «Отис-Дон», — рассказал исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли Сергей Ильин.

Глава ДНР поручил Ильину нарастить темпы производства. Поскольку на 2021 год запланировано провести больше ремонтов лифтов. И для этого нужны комплектующие. Причем все самое необходимое должно производиться в Республике.

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