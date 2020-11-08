Когда выпадет первый снег в Донецке в 2020 году

В прошлом году первый снег в Донецке выпал 3 декабря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столицу Донецкой Народной Республики пришло резкое похолодание. Многих интересует вопрос, когда выпадет первый снег в Донецке.

Синоптики прогнозируют, что первый снег в Донецке может выпасть 23 ноября 2020 года. Однако осадков будет не много. 24 ноября – снег с дождем. А с 25 по 29 ноября будет дождливо, поэтому «белое покрывало» не задержится.

Стоит отметить, что прогнозы синоптиков не могут быть точными на сто процентов. Погода может измениться в любую минуту. Так, например, первый снег в Донецке, должен был выпасть 27 октября, но увы – на улице было солнечно и тепло.

В прошлом году первый снег в Донецке расстелился 3 декабря.

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