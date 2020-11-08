Резкое похолодание в Донецке: Когда ждать первых морозов

В Донецке резко похолодало Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Весь октябрь и первые дни ноября 2020 года радовали горожан теплыми осенними деньками. Погода в столице ДНР была по-настоящему сказочной и уютной: радовали приятное солнце и золотая листва.

Однако в конце грядущей недели наблюдается резкое похолодание в Донецке. Жители уже переоделись в зимнюю одежду, многие выходят на улицу в шапках и некоторые даже в перчатках.

По прогнозу синоптиков, первые морозы ожидаются уже в среду, 11 ноября. Температура воздуха в этот день будет колебаться от -1° до +6 °. Последующие дни тоже будут морозными, а «минус» будет только расти.

При этом погода в Донецке на следующей неделе будет преимущественно ясной и без осадков.

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