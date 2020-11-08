Коронавирус или алкогольная кома: Комбата ВСУ в Донбассе экстренно госпитализировали

По данным НМ ДНР, Сухаревскому стало плохо после празднования годовщины создания подразделения. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Командира батальона Сухаревского экстренно госпитализировали. По официальным данным, он заразился коронавирусом. А в Народной милиции ДНР утверждают, что для этого есть другая причина. Под прикрытием диагноза "коронавирус" боевики хотят скрыть, чем на самом деле занимался Сухаревский до своего отбытия в госпиталь.

— В 503 батальоне 35 бригады экстренно госпитализирован командир батальона Сухаревский, который по официальным данным заразился коронавирусной инфекцией. Однако, по нашим данным, его госпитализация связана с празднованием годовщины создания подразделения, которое растянулось на неделю, — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства ДНР, Сухаревский после празднования находится в алкогольной коме. И его уже доставили в медицинский госпиталь Красноармейка.

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