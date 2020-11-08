В ЛНР сообщили о новых пациентах с COVID-19 и летальных случаях

С начала пандемии от коронавируса в ЛНР скончались 106 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике медики официально зарегистрировали еще восемь пациентов с коронавирусом, а также три летальных случая за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на девять часов утра 8 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1643. Зарегистрировано три летальных случая, — говорится в сообщении.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Республике все еще действуют некоторые ограничительные меры. В том числе изменили режим работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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