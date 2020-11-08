За прошедшие сутки из ковидного отделения в ДНР выписали одного человека

Пациентов выписывают после получения результатов двух тестов на коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения получило данные о проведенных исследованиях анализов людей с подозрением на заражение COVID-19. Диагноз подтвердился у 88 человек из 288. Еще у 13 пациентов коронавирус установили клинико-эпидемиологически.

— За сутки выписан 1 человек. Кроме того, зарегистрировано 12 летальных случаев – мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет. За сутки выявлено 116 случаев пневмоний, на 42 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 71, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус выявили у 7795 человек: на лечении находится 3414 пациентов, выписаны 3694 человека, летальных случаев – 687. Кроме того, на лечении также находится 2250 пациентов с пневмонией. Из них 515 необходима кислородная поддержка.

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