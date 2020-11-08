На передовой тихо: Армия Киева не открывала огонь по территории ДНР за прошедшие сутки

За предыдущий отчетный период ВСУ пять раз нарушили перемирие. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

В прошедшие сутки Вооруженные силы Украины не открывали огонь в сторону Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Однако были зафиксированы нарушения дополнительных мер контроля перемирия. В районе подконтрольного Киеву поселка Пески проводились инженерные работы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что боевики ВСУ в преддверии приезда президента Красного Креста нарастили боевую мощь. Обстрелов такой силы не было с июля, когда ввели в действие допмеры контроля перемирия.

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