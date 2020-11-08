Почти полсотни прибывших с учебы боевиков ВСУ заболели коронавирусом

В десантно-штурмовой бригаде уже около полусотни больных коронавирусом. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

4 ноября в так называемую зону операции объединенных сил (ООС) прибыли с учебы боевики 80-й бригады. С тех пор среди них уже насчитывается около полусотни зараженных коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По данным нашего источника, в 80-й десантно-штурмовой бригаде в ходе тестирования подтвердился факт заражения коронавирусной инфекцией 46 боевиков, прибывших 4 ноября после обучения из 184-го учебного центра в Старичах Львовской области, — говорится в сообщении.

Зараженных не отправили на карантин после прибытия. Они сразу приступили к выполнению своих служебных обязанностей. Такое распоряжение дал комбриг полковник Владимир Шворака. Так что в Народной милиции ЛНР ожидают сведений об очередной вспышке заболеваемости коронавирусной инфекции в рядах ВСУ.

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