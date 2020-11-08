Москвичи поучаствовали в турнире ДНР по интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Организаторами турнира снова выступили активисты из Молодой Республики, клуба Всеволода Петровского и Общественная палата ДНР. Фото: пресс-служба "Молодой Республики"

7 ноября состоялся Республиканский турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Его проводили онлайн. Так что к игре присоединились еще и российские команды знатоков, а именно из Краснодара и Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодой Республики».

— Более 150 человек из ДНР, ЛНР, Краснодара и Москвы преодолели 3 тура и ответили на 30 вопросов, связанных с ноябрьскими праздниками. И все для того, чтобы вырвать из рук других интеллектуалов главный приз – статуэтку совы, — говорится в сообщении.

Однако россиянам так и не удалось одержать победу. Первое место заняли знатоки из Луганска. Второе место вырвали участники команды из Горловки. Донецк занял третье место.

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