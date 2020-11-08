В Донецке открыли сбор денег смертельно больному 13-летнему Егору Бойко

У 13-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз. Фото: vk.com/vremya.dobryh

В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на лечение смертельно больного 13-летнего Егора Бойко. Врачи поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже проходил курс дорогостоящего лечения, но борьба за жизнь еще не окончена. Предстоит еще один курс.

- Без противорецидивного лечения онкология может убить Егора! – отметили волонтеры.

В благотворительном фонде рассказывают, что Егор – сирота.

- Егор мечтает жить без боли и рака, но для исполнения этой детской мечты необходимо дорогостоящее лечение... У Егора нет родителей, но есть мы с вами... Без вашей помощи, светлые и милосердные, нам не справится! Помогите Егору противостоять раку, - сказали волонтеры «Времени добрых».

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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