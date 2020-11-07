Погода в Донецке на 8 ноября: В Донбасс идет похолодание

Донецк осенью особенно прекрасен.Фото: Евгении Ка

Осень в этом году выдалась очень теплая, что в последние годы уже не удивляет. Но, если первые месяцы стояла почти летняя погодка, то ноябрь пришел с ветрами, похолоданием и дождями.

В Донецке нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Осадков синоптики нам не обещают.

Днем температура достигнет +10, а вечером +4.

В этот день почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если «Дмитрий на снегу — весна будет поздняя». Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.

С воскресенья температура начнет снижаться каждый день, на Донбасс идет похолодание. Уже в среду днем нас ждет +4, а ночью будут первые заморозки. В 20-х числах ноября дончанам обещают снег.

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