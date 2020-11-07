В Донецке состоялся турнир по боксу

Идет спарринг. Фото: ДАН

Открытый республиканский турнир по боксу памяти заслуженного тренера УССР Леонида Казаряна завершился сегодня в Донецке. Соревнования проходили с 5 ноября в Донецком училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки.

Одним из организаторов соревнований выступил Артур Казарян – сын боксера. Сейчас он возглавляет в Донецке детско-юношескую спортшколу «Политехник», у истоков создания которой стоял его отец. Юные боксеры «Политехника» выступили сегодня на ринге.

В турнире приняли участие спортсмены 2005 – 2006 годов рождения, всего – 88 юных боксеров из разных городов Республики. Они соревновались в 16 весовых категориях, победители определялись в каждой из них.

- Многие ребята показали хорошие, достойные результаты. Наибольшее число призовых мест заняли участники из Макеевки, где есть много филиалов «Политехника». Две недели назад в Харцызске прошел турнир памяти Курочкина, где они стали первыми. Кроме того, они чемпионы ДНР прошлого года, чемпионы первенств, среди них есть и кандидаты в мастера спорта, – сказал Артур Казарян.

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