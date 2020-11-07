Республика за пять лет построила почти 130 км газопровода

Почти 130 километров распределительных газопроводов было построено в ДНР за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

- Построено более 129 километров распределительных газопроводов и более 8 тысяч абонентов были подключены к газотранспортной системе, – сказано в сообщении.

В концерне отметили, что только в текущем году силами предприятия было построено 14 километров газопроводов и подключено 4,5 тысячи абонентов.

- Силами ГК «Донбассгаз» достроены и введены в эксплуатацию все объекты незавершенного строительства газопроводов при Украине, принятые на баланс предприятия, – добавили в пресс-службе.

Тем временем, Донецк скорбит - скончался начальник управления жилищного хозяйства администрации г. Донецка Валерий Александрович Литвинов. Дончане его запомнили, как настоящего профессионала своего дела. Он не уехал из Донецка, когда началась война. Именно благодаря ему, в том числе, Донецк потрясал своих гостей идеальной чистотой и цветущими клумбами, даже когда рвались снаряды и горели дома.

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