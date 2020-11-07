В Донецке идет спасение 2-х месячного ребенка: нужна сложная операция

Мальчику всего 2 месяца. Фото: архив семьи Крыловых

Ольга Крылова работает в детском саду воспитателем, а ее муж Алексей – менеджером по продаже телефонов. Они очень ждали второго ребенка и только через 9 лет Ольга смогла забеременеть. На тот момент ей было 39 лет. Беременность протекала хорошо и роды прошли без осложнений. На свет появился долгожданный Гордей.

Однако, физиологическая желтушка, которую поставили ребенку при выписке, не проходила, не только кожа, но и склеры глаз оставались желтыми, а показатели крови зашкаливали выше нормы в несколько раз. И вот в два месяца Гордею наконец-то сделали УЗИ и обнаружилось, что у ребенка отсутствует желчный пузырь, а также желчные протоки.

Гордею предстоит не только сложнейшая операция в Москве, но и очень длительный восстановительный процесс.

А пока идут обследования, родители ищут возможность собрать средства на операцию. Все неравнодушные могут перечислить посильную сумму для лечения Гордея.

Сбербанк (руб) 4817760314345582 07/23 Алексей К.

Альфа банк (грн) 4102321245879191

ЦРБ ДНР 40817810620941004749

Также можно лично передать деньги родителям мальчика, позвонив по телефонам: Ольга – 0713223424; Алексей – 0711713934

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