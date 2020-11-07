Донецк прощается с начальником управления жилищного хозяйства Валерием Литвиновым

Он навсегда останется в памяти дончан чутким и грамотным руководителем. Фото: архив семьи Литвиновых

6 ноября ушел из жизни начальник управления жилищного хозяйства администрации г. Донецка Валерий Александрович Литвинов.

Достойный человек, профессиональный руководитель, надежный соратник, верный друг. Он очень много сделал для Донецка, его уход — это невосполнимая утрата для города.

Он не уехал из Донецка, когда началась война. Именно благодаря ему, в том числе, Донецк потрясал своих гостей идеальной чистотой и цветущими клумбами, даже когда рвались снаряды и горели дома.

- Его имя известно было практически всем жителям города, к нему шли на приём и он в любой, в самой сложной ситуации находил решение. Ему можно было позвонить ночью, если где-то случалась аварийная ситуация и требовалась немедленная помощь, - рассказывает поэт Донецка, создатель Народного дома-музея имени Героя Украины академика Бондаря, Галина Боженко. - Ему можно было позвонить днём, чтобы спросить совета или получить подсказку, как поступить в той или иной ситуации. Его можно было встретить на улице с сотрудниками ЖЭКа или слесарями, которые ликвидировали очередную аварию на теплотрассе...

"Комсомолка" выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Александровича, всем, кто его знал и с кем он работал.

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