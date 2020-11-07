Данные разведки ДНР: Военнослужащий Республики был убит украинским снайпером

С 27 июля интенсивность огня по ДНР достигла рекордных значений. Фото: Штаб "ООС"

Управление Народной милиции ДНР раскрыло обстоятельства гибели республиканских военнослужащих 6 ноября.

Накануне сообщалось, что ситуация на линии разграничения сторон серьезно обострилась. Число обстрелов увеличилось в три раза, а интенсивность огня по ДНР достигла рекордных значений с момента вступления 27 июля в силу дополнительных мер контроля перемирия. Двое военнослужащих ДНР погибли под Ясиноватой.

- Один из них убит снайпером, в ходе эвакуации тела погибшего подчиненного, – сказано в сообщении УНМ.

Накануне Украина выразила «решительный протест» действиям России по признанию документов, выданных на территории ЛНР и ДНР и потребовала от Москвы прекратить легализацию документов Донбасса и выдачу российских паспортов жителям республик. И это обострение на фронте стало закономерным тому подтверждением.

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