Районы четырех населенных пунктов ДНР оказались под огнем Украины

Украина продолжает обстреливать Донбасс Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) пять раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило пять раз, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 31 единица.

Украинские силовики открывали огонь по направлению поселков Каштановое и Минеральное под Ясиноватой, Доломитное на севере Горловки, а также по окрестностям села Коминтерново на юге страны. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие.

Кроме того, наблюдатели ДНР выявили факт нарушения дополнительных мер усиления и контроля перемирия – взрыв в районе подконтрольной Киеву Авдеевки (севернее Донецка).

Ранее военкор Юрий Котенок сделал заявление о возможном обострении на фронте еще до конца этого года. Он предупредил, что Украина пойдет в наступление на южные районы Республики.

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