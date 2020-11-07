Березовая роща появится в Ленинском районе Донецка

Погода способствовала работе. Фото: архив ОД "ДР"

Донецк по достоинству носит звание одного из самых зеленых промышленных центров. А вчера еще сто молодых деревьев появились в Ленинском районе Донецка на территории «Березовой рощи». Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика» (ОД «ДР»).

Мероприятие состоялось в рамках международной акции «Озеленение планеты» при поддержке ОД «ДР». Березы были предоставлены госпредприятием «Донецкий лесхоз».

Тем временем, в Донецком ботаническом саду поспели цитрусовые: лимоны, апельсины и мандарины.

- К сбору урожай будет готов уже в середине декабря, а сейчас полюбоваться на созревшие плоды могут все желающие, - рассказал сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Александр Луценко.

Первые саженцы цитрусовых в ботаническом саду появились еще в советские времена. Экскурсии в мир тропиков и субтропиков (оранжерейный комплекс) проводятся ежедневно в 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00. Стоимость билета - 50 рублей.

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