Погода в Донецке на день: 7 ноября будет прохладно и ветрено

В Донецке будет прохладно
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В субботу, 7 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 11 градусов выше нуля.
- В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков, - говорится в сообщении синоптиков.
Утром температура воздуха покажет 7 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется – до 11 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 8 градусов тепла.
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Скорость ветра до 6,2 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: Наши предки обратили внимание на то, что утром этого дня «или дождем заливает, или снегом заметает», так же был возможен и туман. В прежние времена говорили, что «в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются».
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