Погода в Донецке на день: 7 ноября будет прохладно и ветрено

В Донецке будет прохладно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В субботу, 7 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 11 градусов выше нуля.

- В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет 7 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется – до 11 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 8 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 6,2 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Наши предки обратили внимание на то, что утром этого дня «или дождем заливает, или снегом заметает», так же был возможен и туман. В прежние времена говорили, что «в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как подписаться на газету «Комсомольская правда»

Подарите подписку на любимую газету своим близким. До конца подписки осталось - 50 дней (подробности)