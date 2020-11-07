На показ украинского фильма о вымышленной победе в Донбассе в кинотеатр Краматорска пришли три человека

Жители Краматорска не пожелали смотреть фильм, который противоречит их взглядам. Фото: Сайт администрации Краматорска

Силовым путем победить в войне в Донбассе Украине не удается. В Киеве дошли до того, что фантазируют о пэрэмоге и снимают об этом фильмы... Один из таких хотели показать в Краматорске, который временно находится под контролем украинских властей. Можно только представить, как опешили организаторы, когда увидели пустой зал в кинотеатре.

Посмотреть фильм пришли всего три человека, один из которых – украинский военный.

- Победа в Донбассе не нужна людям даже на экране телевизора. Вот такая вот победа и реинтеграция Донбасса, - написал он в Фейсбуке.

Так, как на сеанс пришло меньше пяти человек, его отменили.

Не единожды жители территорий Донбасса, временно подконтрольных Украине, протестовали против действующего режима и украинских военных.

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