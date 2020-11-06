ВСУ разместили вооружение в жилых районах Донбасса

ВСУ продолжают размещать вооружение в Донбассе. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение в жилых районах подконтрольной Киеву территории Донбасса, что является нарушением дополнительных мер по контролю режима прекращения огня.

Только за неделю отмечено размещение семи единиц военной техники, сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Установлено нахождение боевой техники украинских оккупантов из состава 80-й бригады – один бронетранспортер в жилом районе Счастья; из состава 30-й бригады – три бронированные разведывательно-дозорные машины, одна зенитная установка в Александрополье и одна зенитная установка в Новозвановка; из состава 14-й бригады – одна боевая машина пехоты в Новотошковское, - рассказал Лещенко.

Руководитель оборонного ведомства Республики отметил, что киевские силовики размещают станции «Буковель-АД» для подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ.

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